Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

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Глава государства подчеркнул, что бойцы достойно выполняют задачи по защите рубежей страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В среду в России профессиональный праздник отмечают те, кто держит наши рубежи на замке. Поздравляя военнослужащих и ветеранов пограничных войск, президент России Владимир Путин особенно отметил вклад бойцов в ходе специальной военной операции.

«В ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач. И сейчас действуют также грамотно, стойко и бесстрашно. Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды», — сказал глава государства.

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