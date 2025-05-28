Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

В среду в России профессиональный праздник отмечают те, кто держит наши рубежи на замке. Поздравляя военнослужащих и ветеранов пограничных войск, президент России Владимир Путин особенно отметил вклад бойцов в ходе специальной военной операции.

«В ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач. И сейчас действуют также грамотно, стойко и бесстрашно. Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды», — сказал глава государства.