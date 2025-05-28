Экипаж Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ
Фото, видео: Лысцева Марина/ТАСС; Миноборыны РФ; 5-tv.ru
Летчики нанесли точный удар по позициям украинских боевиков.
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.
Применение авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволило гарантированно поразить цель по заранее разведанным координатам. После подтверждения разведданных о ликвидации объекта экипаж без потерь вернулся на базовый аэродром.
Су-34 относится к современным многофункциональным боевым самолетам, способным эффективно поражать как наземные, так и воздушные цели. Использование высокоточного оружия существенно повышает результативность выполнения боевых задач при минимальных рисках для экипажа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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