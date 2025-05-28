Национальная Медиа Группа запускает платформу для помощи подросткам

Национальная Медиа Группа запускает первый в России системный навигатор по помощи подросткам — платформу «дляподростков.рф». В ней структурированы подростковые организации и программы, доступные каждому подростку.

Проект включает в себя сотни социальных инициатив и организаций, которые работают с подростками по всей стране, а также вспомогательные сайты и телефоны горячих линий.

Ключевые партнеры проекта — «Движение Первых», Росмолодежь, Добро.рф, «Вдохновители», Федеральный подростковый центр и Альянс по защите детей в цифровой среде, а также Фонд президентских грантов.

В разработке интерфейса платформы участвовали сами подростки. Более 200 школьников из движения «Вдохновители», а также подопечные АНО «Наука и образование» стали соавторами проекта. Они создавали тексты, тестировали интерфейс, вносили свои правки и предлагали идеи.

В дальнейшем Национальная Медиа Группа (НМГ) интегрирует QR-коды на страницы сайта в подростковые сериалы, фильмы и шоу производства медиахолдинга.

«Мы верим, что медиа могут не только развлекать, информировать, просвещать, но также вдохновлять и поддерживать общество. За последние пять лет при участии Национальной Медиа Группы появились такие знаковые проекты, затрагивающие подростковую проблематику, как „Трудные подростки“, „Слово пацана“, „Плакса“, „Суперниндзя. Дети“. Во все проекты мы стремимся интегрировать специальные помогающие инструменты по ключевым социальным проблемам. Мы видим, что они реально востребованы, и решили пойти дальше, создав единое цифровое пространство, где все желающие могут получить не только помощь в сложной ситуации, но также поддержку и вдохновение для дальнейшего развития. И, конечно, это было бы невозможно сделать без помощи самих подростков и наших партнеров», - заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова также отметила, что запуск платформы — важный шаг к системной и доступной поддержке подростков в цифровой среде.

«В условиях информационной перегрузки особенно важно, чтобы у подростков и взрослых был понятный, достоверный и безопасный ресурс», — заявила Белякова.

Отдельнно председатель Альянса по защите детей в цифровой среде отметила участие самих подростков в создании платформы, что, по мнению Беляковой, усиливает ее практическую ценность и актуальность.