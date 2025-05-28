«Хотел привести их в чувства»: в Москве задержан подозреваемый в попытке отравления леопарда

Злоумышленник бросил животному горсть таблеток.

Бросил в вольер горсть таблеток и скрылся. Подозреваемого в попытке отравления леопарда в московском зоопарке задержали. Он уже дал признательные показания, а заодно ответил на главный вопрос следователей — зачем это сделал? О мотивах злоумышленника, а также о том, чем это все могло обернуться для животного, рассказал корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Мизер — представитель редчайшего вида леопардов. Их, дальневосточных, в дикой природе осталось около 140 особей. В основном, в Россиии еще порядка десяти в Китае. Примерно столько же в зоопарках по всему миру. Московский едва не понес буквально невосполнимую потерю.

Это могло вылиться в громадный скандал. Разгар дня. Кругом — толпы посетителей. Один из них сначала сам, как дикий зверь, мечется рядом с вольером, озирается. Что-то достает из кармана, швыряет и уходит. Позже выяснится: бросил горсть каких-то таблеток.

Вот тот самый вольер с леопардом. Здесь высокие стены со стеклянными вставками, никаких отверстий нет. Но это не помешало злоумышленнику перекинуть таблетки неизвестного происхождения через крышу.

Его уже задержали. Вот кадры допроса подозреваемого. Утверждает, что это была не отрава. Якобы обычная валерьянка, чтобы расшевелить зверей, которые, судя по всему, прятались от жары в тени.

— Валерьянку кинул в вольер. Леопарду и рыси.

— Для чего это сделали?

— Хотел привести их в чувства.

Что именно содержалось в этих таблетках — выяснит экспертиза. Но специалисты говорят: даже то, что человеку кажется безобидным, для животного может быть фатальным. И эта история уже вызвала серьезный общественный резонанс.

Отравления животных в зоопарке — случаи шокирующие, но не редкие. Два года назад в частном зоопарке Санкт-Петербурга погибли сразу четыре животных: пума, каракал, манул и оцелот. Судороги, интоксикация, экстренная гастроскопия — но даже оперативная помощь не спасла. Животных не стало за считаные часы.

А в Челябинском зоопарке медведица Шкода и пеликан Кир едва не стали жертвами «сердобольной» посетительницы. Она кормила их морковкой — несмотря на запрет. Проблема в том, что пеликан — питается исключительно рыбой. Поэтому в московском зоопарке у вольеров редких зверей высокие стены и сетка сверху. Но, оказывается, дыры в безопасности все еще остаются

«Получается, любой может швырнуть в зверя что угодно. И даже высокий забор не спасение. Да, кругом таблички — приближаться к животным запрещено, кормить тоже, пугают штрафами. Похоже, теперь Москвоскому зоопарку, а вслед за ним и всем остальным придется пересматривать принципы безопасности», — заявил Эксперт по безопасности Антон Минаев.

После этого вопиющего случая жестокости в зоопарке проводится полная проверка всех вольеров, а принципы безопасности и доступа внутрь будут пересмотрены во благо животных. Если бы сотрудники вовремя не обнаружили неизвестные вещества — леопард мог погибнуть.

Сейчас Леопарду Мизеру и его соседям, к которым тоже попали таблетки, ничего не угрожает. На территории зоопарка уже усилена охрана.