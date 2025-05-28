«Держись подальше, неудачник»: расшифрованы слова Брижит Макрон после пощечины

Первая леди Франции не только ударила мужа, но и не взяла его за руку.

Жена президента Франции Брижит Макрон назвала своего мужа неудачником после скандальной пощечины. Об этом пишет британский таблоид Daily Express, ссылаясь на экспертов.

Специалист по чтению по губам отметил, что коммуникация между первой леди Франции и ее супругой была «ледяной».

«Проходя мимо, она, кажется, бормочет, и по губам можно разобрать: «Dégage, espèce de loser», что в переводе означает «Держись подальше, неудачник», — заявил сотрудник LipReader Analysis.

Также эксперт отметил, что после слов про неудачника, Макрон сказал: «давай попробуем, пожалуйста?». На это Брижит ответила отказом, и Эммануэль не взял ее за руку.

Елисейский дворец не сразу признал подлинность кадров с ударом, ссылаясь на проделки нейросетей. Однако доказательства были неопровержимы и пришлось признать неудобные кадры настоящими. Сам Эммануэль Макрон после знаменитого удара от жены пытался оправдаться, сказав, что они «просто дурачились».

25 мая Эммануэль Макрон прибыл с женой во Вьетнам. Президент Франции впервые посетил эту страну с момента своего назначения в 2017 году. В ходе трехдневного визита он встретился первыми лицами Вьетнама. Итогом посещения стало подписание 14 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эммануэль Макрон надеялся повлиять на выборы президента Румынии с помощью ареста предпринимателя Павла Дурова.