Не мылся больше года, ел хлеб: в Краснодаре мать издевалась над сыном-инвалидом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

В Краснодаре мать держала ребенка-инвалида в полной изоляции

Ребенок жил взаперти и питался хлебом:

Фото: 5-tv.ru

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Мальчик с самого рождения полностью изолирован от общества.

В Краснодаре мать издевалась над восьмилетним сыном-инвалидом. Об этом сообщили в Прокуратуре Краснодарского края.

Мальчик с рождения находился в полной изоляции от общества, не был зачислен в школу. По его словам, за пределы квартиры в последний раз выходил несколько лет назад. Питался исключительно хлебом, не мылся больше года.

По информации ведомства, ванная комната не использовалась семьей потому, что была завалена хламом. Дома отсутствовали какие-либо продукты, кроме хлеба. На полу в одной из комнат были обнаружены следы фекалий, по квартире бегали тараканы.

Фото: Прокуратура Краснодарского края

«Место для сна и отдыха ребенка не организовано, постельные принадлежности, одежда, обувь, игрушки, книги также отсутствуют», — сказано в сообщении ведомства.

Будучи инвалидом, мальчик должен был получать лечение и индивидуальное обучение, а также проходить программы оздоровления. Мать не выполняла ни одно из этих требований. В отношении родительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Мать также будет ограничена в родительских правах. В настоящий момент ребенок находится в реабилитационном центре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Казани полицейские нашли ребенка-маугли.

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