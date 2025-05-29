Роспотребнадзор выясняет причины массового отравления на теплоходе «Михаил Булгаков»

Специалисты Роспотребнадзора сейчас выясняют причины массового отравления туристов на круизном теплоходе «Михаил Булгаков». Судно следовало из Петербурга в Москву, но в Ярославской области потребовалась экстренная остановка и помощь медиков. Пассажиры жаловались на резкое ухудшение самочувствия. Владельцы теплохода поспешили сообщить, что у них нет никаких нарушений. Но вот бывшие сотрудники судоходной компании говорят о другом. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Для сотни пассажиров круизного лайнера «Михаил Булгаков» Углич должен был стать лишь очередной живописной точкой маршрута, но превратился в экстренный пункт спасения, приняв пострадавших от массового отравления.

Первые сообщения о недомогании пассажиров стали поступать уже на второй день круиза. Симптомы классические для ротавируса: рвота, диарея, высокая температура и общая слабость. Из 244 туристов у 49 были признаки болезни, в том числе у детей.

В порту Углича работали три бригады скорой помощи. Теплоход внезапно превратился в карантинную зону. Врачи обследовали всех пассажиров, двоих предлагали госпитализировать, но они отказались.

«Михаил Булгаков» — это четырехпалубный круизный теплоход класса премиум, поэтому путешествия на нем по главным российским рекам стоит недешево. Цены билет на одного человека начинаются от 80 тысяч рублей. В стоимость входит размещение, экскурсии и завтрак «шведский стол», — рассказал Капориков.

Роспотребнадзор активно выясняет, что стало причиной массового отравления. Под подозрением — питьевая вода на борту, но основное внимание сосредоточено на питании и санитарных нарушениях на кухне.

«Кухня, лодки, кухни однозначно, потому что повара выходили курить на корму, потом этими же руками открывали двери, спускались вниз по перилам. Я не знаю, руки они потом мыли, не мыли, я не видел. Но 100 процентов это из-за кухни», — уверен бывший сотрудник теплохода «Михаил Булгаков» Виталий Герасимко.

Он проработал на «Михаиле Булгакове» полтора года и подтверждает худшие опасения. Официально на теплоходе Герасимко числился барменом, но из-за нехватки персонала был и официантом, и уборщиком, и грузчиком. Рассказывает, что жалобы на отравления поступали и во время его работы.

«Были случаи такие, что ко мне подходили гости теплохода и просили таблетку от желудка или от живота», — поделился Герасимко.

Нам удалось связаться с одной из пострадавших. Сейчас она находится на теплоходе. Рассказывает, что билеты на этот круиз покупает не в первый раз.

«За поездку отдала 200 тысяч рублей, медпункт был платный — 2 тысячи рублей, еда была невкусная», — посетовала одна из пострадавших, Светлана Поглазова.

Многие из пассажиров теплохода ведут дневники на форуме о своем неудавшемся путешествии, оттуда узнаем, что после проверки люди вовсе остались без питания.

«Булгаков». Прошло общее собрание, объявили, что на ужин и завтрашний завтрак заменены на сухпай, т. к. кампус опечатан», — пишут пассажиры.

Однако в самой круизной компании эту версию отрицают. По их словам, на корабле не было никаких нарушений.

«У нас вся продукция, которую мы получаем на теплоход, полностью получается от сертифицированных поставщиков. Все наши сотрудники имеют необходимое удостоверение и проходят специальный инструктаж», — заявил руководитель пресс-службы «Мостурфлота» Александр Филимонов.

Экипаж другого круизного лайнера и вовсе нам заявил, что все дело — в людях. Якобы сами виноваты — руки не моют, а потом жалуются.

«Во всем виноваты сами пассажиры. Просто руки не помыли. Потом все быстро по лайнеру разнеслось», — сказал заместитель капитана круизного теплохода Александр.

Сейчас круизный теплоход «Михаил Булгаков» возвращается в Москву. Должен прибыть 29 мая к вечеру, где его пассажиров будут ждать врачи, а сам теплоход — полная дезинфекция.