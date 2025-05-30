Опыт спецоперации уже доказал, что БПЛА в умелых руках — эффективное средство разведки и поражения.

Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Объект был полностью уничтожен в результате мощной детонации, вызванной попаданием дрона, что указывает на наличие в помещении значительного объема взрывчатых веществ и боекомплектов.

Целенаправленное уничтожение складов с боеприпасами, личного состава и техники ВСУ беспилотными средствами напрямую снижает риски для российских штурмовых подразделений и разведывательных групп, работающих на передовых рубежах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.