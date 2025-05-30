Топорная попытка спасти имидж: Макрон спровоцировал очередной скандал

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Глава Франции пытается убедить общественность в том, что проживает счастливый брак.

Фото, видео: Reuters/Edgar Su; 5-tv.ru

Эмманюэль Макрон похоже спровоцировал очередной скандал. Подводя итоги визита в Индонезию, он опубликовал видео-отчет, в котором предстал скорее как поп-звезда. Собраны все клише — вплоть до детей, встречающих машину. Глава принимающей страны мелькает всего четыре раза. При этом жены Макрона — гораздо больше.

Подано все так, что семья счастлива. Они обнимаются даже в присутсвии президента-мусульманина. Чего, к слову, и на улице делать не стоит. Открывает видео тоже Бриджит — все также в объятиях мужа. Противники Макрона единодушны: все это — топорная попытка спасти имидж президента после того, как мир облетели кадры пощечины, которую отвесила супругу Бриджит, едва они приземлились во Вьетнаме.

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