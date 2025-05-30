Число госпитализированных из-за отравления детей в Якутии возросло до девяти
Для уточнения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия.
Фото: © РИА Новости/Мария Девахина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Якутске воспитанники дошкольной группы МБОУ «Качикатская СОШ им. С. П. Барашкова» были госпитализированы с симптомами отравления. Сейчас их число выросло до девяти человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Саха в Telegram-канале.
«Медицинские работники <…> продолжают оказание необходимой медицинской помощи девяти пострадавшим детям, семь из которых находятся в инфекционном отделении», — сказано в сообщении.
Состояние детей стабильное. Дошкольники находятся под медицинским наблюдение в инфекционном отделении. Причины отравления неизвестны. Школой и Хангаласским районным управлением образования создана комиссия для проведения расследования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стал известен диагноз пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» — ротавирусная инфекция. Ее симптомы были выявлены у 14 из 19 человек. В их числе 12 взрослых и двое детей. Представители организации заявили, что первого е зафиксированного случая отправления была проведена санитарная обработка помещений.
Кроме того, «Михаил Булгаков» пройдет дополнительный комплекс санитарно-эпидемиологических мер.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?