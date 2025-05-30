Число госпитализированных из-за отравления детей в Якутии возросло до девяти

В Якутске воспитанники дошкольной группы МБОУ «Качикатская СОШ им. С. П. Барашкова» были госпитализированы с симптомами отравления. Сейчас их число выросло до девяти человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Саха в Telegram-канале.

«Медицинские работники <…> продолжают оказание необходимой медицинской помощи девяти пострадавшим детям, семь из которых находятся в инфекционном отделении», — сказано в сообщении.

Состояние детей стабильное. Дошкольники находятся под медицинским наблюдение в инфекционном отделении. Причины отравления неизвестны. Школой и Хангаласским районным управлением образования создана комиссия для проведения расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стал известен диагноз пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» — ротавирусная инфекция. Ее симптомы были выявлены у 14 из 19 человек. В их числе 12 взрослых и двое детей. Представители организации заявили, что первого е зафиксированного случая отправления была проведена санитарная обработка помещений.

Кроме того, «Михаил Булгаков» пройдет дополнительный комплекс санитарно-эпидемиологических мер.