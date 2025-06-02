ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 1 084 0

Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: УФСБ по Приморскому краю; 5-tv.ru

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ФСБ пресекла диверсию на участке Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Двоих молодых людей задержали после их попытки поджечь релейные шкафы по заданию спецслужб Украины. Завербованным предложили денежное вознаграждение за выполненное задание. Обоим по 19 лет.

Пофакту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Приморском крае Игорь Савченко прокомментировал произошедшее, поясняя, что противник пытается внедриться в сознание россиян через соцсети.

«Спецслужбы Украины работают в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность», — отметил он.

По словам Савченко, чаще всего подобные инструкции предоставляют с тем, как требуется повредить объекты транспортной и иной инфраструктуры. В дальнейшем их убеждают, что российские правоохранители их не отыщут. При сомнениях также говорят, что эти преступления якобы квалифицируются небольшой тяжестью, а выручка за задание покроет все издержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские колл-центры вербуют россиян для совершения диверсий.

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