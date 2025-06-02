В Польше подвели итоги выборов президента

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Побеждает оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Политическая сенсация в Польше. Там подвели итоги президентских выборов, на которых победил кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. Он скептически настроен к текущему курсу Евросоюза и выступает против военной помощи Киеву.

Отрыв от единственного соперника Рафала Тшасковского составил менее одного процента. И хотя результаты стали известны всего пару часов назад, Навроцкий отмечал победу уже ночью.

«Мы победим и спасем Польшу!» — заявил Навроцкий.

Но, как показывает практика, просто выиграть выборы в европейской стране сейчас недостаточно. И в Польше уже опасаются повторения румынского сценария. Там после победы оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску результаты отменили, а против самого политика завели уголовное дело.

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