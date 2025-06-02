Водитель бульдозера помог остановить лесной пожар в Чите
Мужчина спас целый поселок.
Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru
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Под Читой машинист бульдозера помог остановить лесной пожар. Водитель возвращался с работы, когда к нему обратился сотрудник МЧС. Спасатель заметил, что пламя перекинулось через дорогу и стало приближается к поселку. Чтобы остановить огонь, тракторист начал срочно распахивать землю.
«Где-то километр искра перелетела. И вот можно было открывать еще один пожар. Но этот человек… 70 метров он пропахал. Елочки, которые уходили на верховой, он их поймал. Он просто завалил их мощным отвалом. Вот это красавчик!» — отметил Тимур Подоляк, оперативный дежурный службы пожаротушения.
Сейчас в Забайкалье продолжают бушевать свыше 40 лесных пожаров. В тушении задействовано более полутора тысяч человек. В том числе, прибывшие на подмогу специалисты из других регионов.
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