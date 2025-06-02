Патрушев и Травников обсудили вопросы развития Новосибирской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Экономика региона демонстрирует динамичный рост.

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Фото: Пресс-служба Дмитрия Патрушева

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В ходе встречи, состоявшейся 2 июня, обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также состояние агропромышленного комплекса и экологическая ситуация.

В Новосибирской области наблюдается активное экономическое развитие, увеличивается выпуск продукции в разных секторах промышленности, включая металлургию, фармацевтику, сельское хозяйство и другие. Также растут доходы бюджета и расходы на социальные нужды. В регионе значительно увеличивается объем индивидуального жилищного строительства.

Травников сообщил, что в 2024 году в сфере животноводства наблюдался рост, в том числе в производстве мяса. В текущем году тенденция сохранилась. В Новосибирской области в рамках института кураторства реализуется пять инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Общий объем инвестиций составляет 73 миллиарда рублей.

Патрушев отметил, что региону необходимо сосредоточиться на увеличении доходов населения, создании рабочих мест с высокой производительностью и снижении уровня безработицы.

В ходе встречи с главой региона он также проанализировал результаты выполнения национального проекта «Экология» в области. В частности, в Новосибирской области были реализованы проекты по устранению стихийных свалок, созданию объектов для сбора твердых бытовых отходов, очистке водоемов и восстановлению лесов. На эти цели из государственного бюджета было выделено более 1,4 миллиарда рублей.

Кроме того, в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», который стартует в 2025 году, работа в этих направлениях будет продолжена.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе стабильной работе региональных операторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о необходимости выхода на новые рынки для экспорта российского зерна.

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