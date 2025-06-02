Четверть воспитанников находятся в детских домах необоснованно

Многим семьям требуется чуть больше поддержки и времени.

За десять месяцев число воспитанников в детских домах и приютах удалось сократить более чем на десять процентов. Об этом Владимиру Путину на встрече рассказала Мария Львова-Белова — уполномоченный по правам ребенка.

В прошлом году президент поручил провести всероссийскую инспекцию органов опеки и выяснить, почему при живых родителях столько сирот. Выяснилось, что многим семьям требуется чуть больше поддержки и времени.

«И только при нашем личном еще участии более семи тысяч детей вернулись в кровные семьи. Основной вывод, что 25% детей, Владимир Владимирович, в детских домах и приютах находятся необоснованно. То есть можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей. Понимаете, то есть это то, что, ну, мне кажется, ключевое. То есть 25% — это точно. Это четверть, да. И, ну, например, достаточных не было предпринято мер для жизнеустройства ребенка в замещающую семью, то есть есть возможность, да, а как бы это не происходит», — рассказала Мария Львова-Белова.

За десять месяцев проверили почти полторы тысячи учреждений. Усилиями местных детских омбудсменов только за три месяца 430 семей восстановили родительские права. По результатам проведенной проверки Владимир Путин поддержал идею создать всероссийскую службу помощи семье.