Окно во вселенную: космодрому «Байконур» исполнилось 70 лет

Владимир Путин отметил важность российско-казахстанского стратегического партнерства.

Сегодня первому в мире космодрому «Байконур» исполнилось 70 лет. С начала его работы до сегодняшних дней выполнено более двух с половиной тысяч успешных запусков.

Отсюда стартовали первые советские корабли. В 1961 году в космос отправился человек. Проводили испытания межконтинентальных баллистических ракет, выводили на орбиту искусственные спутники Земли. И сегодня Россия по-прежнему запускает с Байконура все пилотируемые корабли.

С поздравлением к сотрудникам, ветеранам и строителям легендарного объекта обратился президент.

«Байконур — это один из ярких символов российско-казахстанского стратегического партнерства. Между нашими государствами заключены десятки договоров и соглашений, регулирующих все сферы деятельности космодрома и города Байконур.

На примере Байконура хорошо видно, как сотрудничество и интеграция служат интересам двух стран, работают на повышение международного престижа, укрепление позиций России и Казахстана на передовых рубежах науки, инноваций, в самых разных высокотехнологичных отраслях», — заявил президент России Владимир Путин.

Президент добавил, что Россия многое делает для развития города Байконур и социальной поддержки его жителей — и россиян, и казахстанцев. Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются безусловным приоритетом.