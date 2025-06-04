Ми-28НМ ударил по расчету беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт дислокации расчета беспилотников ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Цель была успешно поражена.

Вертолет Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам. Цель была успешно поражена, уточнили в Минобороны РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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