Украинская делегация прилетела в США

В планах — обсуждение помощи Незалежной и санкций против России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Ситуацию на фронте украинская делегация решила обсудить с американцами. Самолет с главой офиса Зеленского Ермаком и министром экономики Юлией Свириденко приземлился в Вашингтоне.

Они намерены выпросить у США новую военную помощь для Украины и продвинуть идею об усилении санкций против России. В частности, затронут законопроект Линдси Грэма, который предполагает введение вторичных тарифов в размере 500% на российские товары.

Также команда Зеленского собирается изложить Дональду Трампу результаты переговоров с российской делегацией в Стамбуле.

Наша сторона была довольно проведенной в Стамбуле встречей.

Россия в одностороннем порядке передает украинской стороне шесть тысяч замороженных тел погибших украинских солдат, уточнял глава делегации Владимир Мединский.

«Все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменяны по принципу „все на всех“. Во-вторых, по такой же формуле „все на всех“ будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее 1000 человек с каждой стороны. Не менее 1000. Возможно, будет больше», — добавил помощник президента.

Такие обмены будут проходить регулярно.

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