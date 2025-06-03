Украинская делегация прилетела в США

Ситуацию на фронте украинская делегация решила обсудить с американцами. Самолет с главой офиса Зеленского Ермаком и министром экономики Юлией Свириденко приземлился в Вашингтоне.

Они намерены выпросить у США новую военную помощь для Украины и продвинуть идею об усилении санкций против России. В частности, затронут законопроект Линдси Грэма, который предполагает введение вторичных тарифов в размере 500% на российские товары.

Также команда Зеленского собирается изложить Дональду Трампу результаты переговоров с российской делегацией в Стамбуле.

Наша сторона была довольно проведенной в Стамбуле встречей.

Россия в одностороннем порядке передает украинской стороне шесть тысяч замороженных тел погибших украинских солдат, уточнял глава делегации Владимир Мединский.

«Все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменяны по принципу „все на всех“. Во-вторых, по такой же формуле „все на всех“ будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее 1000 человек с каждой стороны. Не менее 1000. Возможно, будет больше», — добавил помощник президента.

Такие обмены будут проходить регулярно.