«Оставьте страну в покое»: в Молдавии протестуют против парада извращенцев

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В Молдавии протестуют против европейской повестки

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lutcanu Iuliana; 5-tv.ru

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Активисты вышли против ценностей, которые навязывает Брюссель.

Молодежное крыло молдавского оппозиционного блока «Победа» провело массовую акцию протеста у представительства ЕС в Кишиневе. Активисты вышли против ценностей, которые навязывает Брюссель.

Дело в том, что некие неправительственные организации потребовали провести 15 июня в столице Молдавии марш представителей сексуальных меньшинств*. И хотя мэрия и горсовет это не поддержали, европейские дипломаты потребовали шествие все-таки разрешить.

В блоке «Победа» назвали это грубым вмешательством во внутренние дела страны, а главное — навязыванием извращений. После чего оппозиционная молодежь вышла на свою акцию — против европейской повестки. Экс-глава Гагаузии Ирина Влах потребовала отставки президента. Майя Санду тоже активно лоббирует нетрадиционные отношения.

«Ваши рассуждения о евроинтеграции — не более чем лапша на уши избирателей. Жители Молдавии вас, Майя Санду, не избирали. Вас усадили в кресло президента западные кураторы — с помощью нарушений, подкупа и лжи. Поэтому ваш досрочный уход с поста президента — это всего лишь вопрос времени. Вы уже сейчас можете звонить вашему покровителю Соросу — пусть подыщет для вас другую работу в одной из своих контор. А Молдавию оставьте в покое», — заявила Ирина Влах.

Впрочем, Санду сейчас — в центре другого скандала. Молдавский Фонд борьбы с репрессиями обнародовал шокирующие подробности. В республике — при содействии Санду и аффилированных с ней организаций — действует крупнейший в Европе теневой рынок торговли людьми. Как утверждает портал, под предлогом лечения и усыновления украинских детей-сирот вывозят из Молдавии в страны ЕС и Великобританию, где они попадают в руки педофилов.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

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