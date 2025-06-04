Пошел на крайние меры: принц Гарри преподнес новый удар королевской семье

Какую выходку на этот раз задумал наследник Карла III?

Спустя два года после того, как принц Гарри решил покинуть официальный состав королевской семьи Великобритании, выяснилось, что он планирует осуществить не менее оскорбительную задумку. Об этом написала газета Daily Mail.

Стало известно, что принц Гарри собирается отказаться от наследной фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которая принадлежит всем детям и внукам ныне покойной королевы Елизаветы II.

Отмечается, что он даже обсуждал этот вопрос с дядей по материнской линии — графом Спенсером во время одного из визитов в Великобританию. Однако родственник сообщил принцу Гарри, что юридически это сложный и длительный процесс, который потребует много ресурсов и сил.

Несмотря на отсутствие поддержки, принц Гарри не счел нужным прекратить попытки. Из недавней беседы его супруги, актрисы Меган Маркл, на подкасте с актрисой Мэнди Калинг стало известно, что ее фамилия теперь Сассекс. Ее же носит вся семья принца — дети, жена и он сам. Официального подтверждения этому пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл разочаровалась в принце Гарри сразу после свадьбы.