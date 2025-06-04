Налоговая не позвонит. Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в Telegram

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 20 0

Мошенники стали использовать чат-боты в Telegram

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Атакам злоумышленников больше всего подвержены работники бюджетных организаций.

Мошенники в интернете постоянно ищут новые способы обмана. Теперь у них в моде — использование чат-ботов. Специально для 5-tv.ru эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал о том, как можно защититься от мошенников, использующих такие приемы в Telegram.

«Откуда-то берется база данных. Делается поддельный аккаунт на Telegram. И пишется: „Здравствуйте, Александр Викторович“. Обычно от имени какого-то руководителя это пишется. Больше всего достают работников бюджетных организаций», — поделился специалист.

По словам Власова, у мошенников нет технических средств, чтобы напрямую украсть у пользователя необходимые персональные данные, поэтому они прибегают к методам так называемой социальной инженерии. Также он отметил, что необходима внимательность и наличие здравого смысла.

«Обычно пишут, что пользователь сменил профиль 13 часов назад. Сменил имя пользователь десять часов назад. Сразу видно, что это подделка. <…> Задайте себе вопрос. Налоговая вам позвонила? Она что, будет вам звонить?» — отметил эксперт.

В качестве необходимых действий Власов посоветовал не отвечать на подозрительные сообщения и блокировать такие аккаунты.

Эксперт отметил, что существует процедура подачи жалобы в Роскомнадзор. При этом современные пользователи оставляют свои персональные данные на великом множестве разных сервисов: от интернет-магазинов до курьеров, что делает практически невозможным нахождение места, где произошла утечка ваших данных.

В России набирает популярность новая схема мошенничества. На этот раз под ударом не пенсионеры, а школьники. Злоумышленники выманивают у детей геолокацию их образовательного учреждения или места жительства. А дальше — все как обычно. Запугивания и угрозы. Мошенники требуют деньги, чтобы эти данные якобыбольше нигде не оказались. А то и вовсе сообщают, что геолокация школы — это секретная информация, за разглашение которой предусмотрена уголовная ответственность. Находят своих жертв злоумышленники через чат-боты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телефон главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс был взломан. В результате хакерской атаки с ее номера злоумышленники разослали сообщения высокопоставленным чиновникам, политикам и предпринимателям.

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