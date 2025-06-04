Российские военные успешно адаптируют гражданскую технику под боевые задачи

ВС РФ усиливают давление на ВСУ в Часовом Яре.

Бойцы Южной группировки войск квартал за кварталом освобождают Часов Яр и его пригороды, выбивая оставшиеся формирования киевских боевиков. Чтобы наиболее эффективно штурмовать хорошо укрепленные позиции противника, наши подразделения освоили так называемый «боевой тюнинг». Прямо на передовой военные модернизируют технику, на которой отправляются на задание. Как обычный внедорожник превращается в боевой пикап — увидел военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

Работа слесарей-механиков отряда «Русь» сродни действиям портных или хирургов: они кроят, отрезают, сшивают. Адаптируют гражданскую технику под боевые задачи штурмовика. Вот фронтовой «кулибин» удалил верх у машины, превратив ее в кабриолет, ведь главное во время движения на передовой — это контролировать небо.

Это тот самый случай, когда «крышу сносит» исключительно для пользы дела. «Ниву» переделали под пикап. И по этой груде металла на этом фронтовом сервисе мы понимаем сколько подобных механическо-пластических операций они сделали.

Пару дней и готово, говорит мастер, поставивший боевой тюнинг на поток.

«Здесь наваривается сзади кресло, чтобы стрелок мог сидеть. Трехсотого можно всегда положить. Помимо Нив, и „буханки“ делаем. Мотоциклы, квадроциклы, все здесь делаем», — делится боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Борман».

Позывной «Еж» — тот, кто и отправится на трансформированном пикапе в Часов Яр. Боец добровольческого корпуса готовится к боевому выходу. А его первый штурмовой опыт случился еще в далеком 2014 году под Краматорском в составе донбасских ополченцев. Говорит, что лично ему даже самые опасные задачи помогает выполнять то, что он воюет идейно — за справедливость, а не ради денег.

«Пять пальцев на руке не одинаковых и так же люди вообще. Я нашел свой путь. Я стою за свою Родину, за Россию. Мне не прикольно, что сейчас идет геноцид русского народа, по языковому принципу гасят людей. Мне самое главное, чтобы человек жил в гармонии с собой. Вот у меня гармония здесь», — подчеркивает боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Еж».

Помимо высочайшего риска для жизни в краткосрочном штурмовом сражении, не меньшую опасность и сложность для бойца представляет удержание занятой позиции. Днями, а то и неделями. Живя буквально в норах под руинами зданий. Добывая посылки, которые братья по оружию доставляют дронами. Но враг не дремлет и нередко их сбивает.

А вот так штурмовик питается. Этакая интерпретация сцены из «Трех мушкетеров» и их завтрака под пулями.

Бойцы южной группировки войск продолжают усиливать давление на оставшиеся силы ВСУ в Часовом Яре и его окрестностях, уничтожая вражеские технику и опорные пункты. Полное освобождение этого города откроет путь к трем важнейшим оккупированным городам ДНР — Константиновке, Краматорску и Славянску.