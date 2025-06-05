Кости вековой давности нашли дети в Ставропольском крае

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 1 462 0

Они были обнаружены в куче песка.

Кости вековой давности нашли дети в Ставропольском крае

Фото: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

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Предположительно человеческие останки вырыла из кучи песка группа детей в городе Нефтекумске Ставропольского края. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Дети обнаружили шесть фрагментов костных останков, похожих на человеческие. Их нашли в куче песка, которую привезли с участка, расположенного в шести километров от города. Предполагаемый возраст костей — более ста лет», — рассказал собеседник.

Все найденные останки были отправлены на экспертизу, специалисты проводят проверку.

А на Тайване найдена челюсть денисовского человека. Рыбаки, промышлявшие недалеко от острова Пэнху, еще в 2015 году подняли со дна необычную кость. Сейчас подтвержден ее возраст. Ранее об этом писал 5-tv.ru. Глубина, на которой была сделана находка, составляла от 60 до 120 метров — когда-то здесь была суша, но после окончания ледникового периода территория оказалась под водой.

Лишь спустя десятилетие международная команда исследователей под руководством Такуми Цутая из Университета «Сокендай» в Японии смогла провести палеопротеомный анализ — передовой метод изучения древних белков. Некоторые из них оказались уникальными маркерами денисовцев

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