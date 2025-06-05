Аварий все больше: как в Петербурге ловят байкеров-нарушителей

Проверка выявила тех, кто ездит без прав, пьяным и без шлема.

Один из крупнейших в России рейдов по байкерам провели в Петербурге. Выявлено почти 2,5 тысячи нарушений. Больше всего штрафов выписано за превышение скорости. Еще свыше сотни сели за руль байка без прав. Нашлись и такие, кто вовсе был пьян.

Многие пренебрегли элементарными правилами безопасности и катались без шлема. Проверяли байкеров на дорогах в течение недели. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Этот бородатый байкер дунул в алкотестер посильнее, а там — превышение.

А допустимо-то — 0,16 миллиграмма на литр. Вот еще один мотоциклист в машине ГИБДД. Ему и самому интересно стало — а сколько покажет?

Это масштабный рейд Госавтоинспекции на дорогах Петербурга и Ленинградской области. В первые дни лета сотрудники искали байкеров-нарушителей. Нашли, одних только пьяных за рулем — 25 человек. Еще столько же водителей проверяться отказались.

Это тоже основание для составления протокола и лишения прав.

«В ходе рейда, длившегося на протяжении недели, инспекторы ГАИ выявили около 2,5 тысячи правонарушений, в том числе — серьезных, повлекших за собой изъятие транспортных средств», — отметил командир ОСБ ДПС № 2 Госавтоинспекции ГУ МВД России Сергей Корпачев.

Аварий в Петербурге с началом сезона все больше. Вот Лиговский проспект. Мотоциклист, виляя на скорости между рядами, влетает в машину. Жив, встать не может. Корчится от боли. А это Аннинское шоссе сразу после ДТП. Установлено: пьяный байкер с несовершеннолетней пассажиркой выехал на встречку. Сотрясения и переломы — это еще легко отделались.

Кто-то привык ездить пьяным, думал «а кто его на мотоцикле остановит?». Остановили. У многих и прав-то не было.

А кто-то пошел во все тяжкие: после лишения прав, пьяный, опять за руль. Еще и за превышение скорости поймали. В этом случае байк отправили на спецстоянку. Эвакуировали и этот питбайк: на них вообще по дорогам общего пользования ездить нельзя. И вероятно, этим сотрудники Госавтоинспекции спасли кому-то жизнь.