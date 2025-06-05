Жители Башкирии устроили драку из-за сливочного масла

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В Башкирии произошла давка у молочного комбината

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Местные считают, что изготовленный в мае продукт намного вкуснее и полезнее.

Давка из-за сливочного масла началась в одном из башкирских городов. Возле местного молочного комбината собрались десятки людей. Ситуация накалилась настолько, что дело дошло до драки.

Как пишут башкирские СМИ, местные жители уверены, что масло, произведенное в мае, вкуснее и полезнее, чем любое другое. Якобы, в траве в это время особенно много витаминов.

Но в комбинате уверяют, что продукт ничем не отчается от январского. Тем более, коровы пасутся не на лугах, а находятся в стойлах.

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