Жители Башкирии устроили драку из-за сливочного масла
В Башкирии произошла давка у молочного комбината
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Местные считают, что изготовленный в мае продукт намного вкуснее и полезнее.
Давка из-за сливочного масла началась в одном из башкирских городов. Возле местного молочного комбината собрались десятки людей. Ситуация накалилась настолько, что дело дошло до драки.
Как пишут башкирские СМИ, местные жители уверены, что масло, произведенное в мае, вкуснее и полезнее, чем любое другое. Якобы, в траве в это время особенно много витаминов.
Но в комбинате уверяют, что продукт ничем не отчается от январского. Тем более, коровы пасутся не на лугах, а находятся в стойлах.
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