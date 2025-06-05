«Встретил солнышком»: Лена Перминова отдыхает с детьми и возлюбленным в Париже

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Лена Перминова отдыхает с детьми и возлюбленным в Париже

Фото, видео: legion-media; Instagram*/lenaperminova; 5-tv.ru

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Модель опровергла слухи о расставании с Тарасом Романовым.

Модель Елена Перминова опровергала слухи о расставании с манекенщиком Тарасом Романовым свежими фотографиями с отдыха в Париже. Кадры с детьми и возлюбленным блогер выложила в социальные сети.

Многодетная мама и ее избранник уже успели побывать в центре игровых автоматов, посмотреть на фламинго и насладиться мороженым в парке.

«Париж нас встретил солнышком», — поделилась с подписчиками Перминова.

На радость поклонникам пары, Романов на снимках и видео тоже присутствует. Недавно пользователи Сети забили тревогу, что Тарас и Елена расстались. После совместного выхода на красную дорожку Каннского фестиваля они удалили все фотографии друг с другом со своих страниц.

Лена Перминова развелась с бизнесменом Александром Лебедевым в декабре прошлого года после 15 лет брака. От предпринимателя у модели есть четверо детей: трое сыновей и дочь. В марте этого года Перминова объявила об отношениях с Романовым, который младше ее на десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист РФ Александр Маршал встречается с девушкой, которая моложе его на 36 лет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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