Мать исчезнувшей 9 лет назад девушки уверена: на нее могли оказать влияние

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Мать Конецкой, исчезнувшей 9 лет назад в Петербурге, назвала причины ее пропажи

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Впрочем, родительница не исключает и своей вины в произошедшем.

«Известиям» удалось связаться с матерью девушки, которая девять лет назад исчезла из больницы Санкт-Петербурга. На тот момент ей было 16 лет.

С собой — ни денег, ни документов. Все эти годы поиски не прекращались. В уголовном деле — больше 80 томов.

Пропавшую вычислили камеры наблюдения. Родители считают, что на девочку могли оказать влияние.

«Может подбить кто-то ее, может мы что-то не так сделали, родители. Не знаю», — предполагает Ольга Конецкая, мать Виктории Конецкой.

Но как объяснила сама девушка, на побег она решилась по собственной воле. Из-за сложных отношений с родственниками. Искали ее даже в зарубежных странах. А она была рядом — скрывалась у подруги под Петербургом.

Более того, ее мать за эти годы дважды успела стать бабушкой. Правда, у детей сейчас нет документов. За помощью акушеров сбежавшая не обращалась.

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