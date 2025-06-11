Очень ответственный разврат: как деньги воспитывают нашу личность

Не в них счастье! О силе денег, финансовой грамотности и правильном потоке искушающего ресурса — селебрити эксклюзивно пообщались с корреспондентом 5-tv.ru на красной дорожке сериала «Чужие деньги».

Деньги явно породили омут преступности, потому что сколько бы радости и добрых дел не рождалось от денег в мир, они же — сеятели разврата! Даже вернее сказать, они — зеркало души! По сюжету в «Чужих деньгах» Юра Афанасьев — провинциальный неудачник, по внезапной случайности, вынужден жить жизнь гениального афериста Алексея Воронова, у которого, в отличие от Юры, неприлично много финансов. Афанасьев, кажущийся изначально мелким мошенником, с головой ныряет в мир больших купюр. Желание провинциального простака нажиться легким способом забирает жизнь его близкого друга. Вот так легко все искреннее, человечное и светлое может зачахнуть в ауре грязных сумм.

«Большие деньги — большая ответственность и нужно обладать многими качествами, чтобы уметь ими распоряжаться на пользу!» — утверждает исполнительница главной роли в сериале «Чужие деньги» Стася Милославская.

Философия денег и размышления над вопросом, а забирают ли сладкие купюры счастье, душу, сердце? Это все последствия того, что людей, на которых ложилась ответственность подержать и приумножить немаленькую валюту, жизненный путь уклонял от чего-то настоящего и душевного. Статистика в этом вопросе — элемент решающий, к большому сожалению.

«Я знаю очень много людей, которые живут в нищете, не стесняются этого — они счастливы! И я знаю ребят, которые положили все к ногам денег и не знают как дальше жить», — рассуждает Гоша Куценко.

Персонаж Куценко — хранитель коррупционного «общака», страстно распоряжающийся громадными суммами — они центр его страхов, радости, комплексов и вымещения своей неполноценности. Вся его жизнь, если коротко!

Можно даже построить догадки о натуре героя вокруг его фамилии Свинцицкий с отсылками к розовому и грязному животному. Потерянный в жизни «Свин» терпит унижения от других мульти-богачей! А потом вымещает все комплексы на других! Порочный круг, в центре которого деньги и распоряжающиеся ими «свиньи»! А все ради главного — шелестящих и ценных! Деньги настолько заполоняют пространство их хранителя, что становятся частью его внутреннего мира — настолько же запачканного грязными опечатками!

Гоша Куценко признается, что никогда, несмотря на жизнь в «лихие 90-е», не держал в руках столько денег, как его герой! И шутит:

«Нет ничего прекраснее в жизни, чем заниматься любовью на чужих деньгах!»

В реальности финансы — всего лишь поток… энергии. И она может быть абсолютно любой! То есть, по-хорошему, сначала надо работать со своей головой, ценностями, «софт» и «хард» скиллами, как говорится! А потом уже становиться за штурвал корабля с «мультами». Поверьте, тогда он направится в самом хорошем для человечества и грамотном направлении.

«Вообще, я не верю в то, что деньги портят людей! Я верю в то, что деньги могут причинить очень много добра… Когда впервые много заработала, угощала своих друзей, которые меня угощали в свое время. Покупала еду тем, кому трудно и помогала тем, которые помогали мне!» — делится актриса Анна Ещенко.

Куценко подтверждает:

«Деньги могут превратиться во все — в счастье, в горе, в наркотики в беду!»

Очевидно лишь то, что сила купюр есть! Мы их боимся, мы им радуемся, молимся на них и отказываемся, когда обжигаемся о них! Купюры — не бумажки! Они и смерть нашептать могут! Все, кто вспоминают свои горячие игры с крупными суммами в 90-е годы, говорят: «Вот мы перевозили огромные деньжищи, но каждый раз думали, что нас вот-вот убьют!»

«Чужие деньги» — отражение плохой реальности, когда у нечестивых людей в руках оказалось много власти, денег! Но, говорят, на город достаточно 11 святых, чтобы он был спасен! Поэтому все в твоих руках, не забывай их только мыть!

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