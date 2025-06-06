Российские войска освободили Федоровку в ДНР

За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов

Российские войска освободили село Федоровка в Донецкой Народной Республике. Противник не ожидал наступления. Боевики думали, что наши подразделения направляются в другой населенный пункт. Тем временем российские бойцы преодолели реку, заняли вражеские наблюдательные посты и взяли нескольких боевиков в плен.

«Пленные говорят, что у них все хорошо, все отлично, вода, еда есть, все, продвигаемся дальше. Аккуратно вышли на огневую позицию минометов. Так огневого воздействия, контакта от противника не было, потому что противник был из 141-й бригады — из пленных, мобилизованных, ТЦК-шных, у всех были приписные листки. Буквально по пару месяцев парни попали», — рассказал командир отделения, позывной «Хаски».

Штурмовики зачистили все дома. Противник еще пытался издалека контратаковать дронами и артиллерией, но безуспешно. Наши войска уже продвигаются дальше — на Комар. Всего за неделю бойцы освободили семь населенных пунктов.