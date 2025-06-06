Российские войска освободили Федоровку в ДНР

Эфирная новость 32 0

ВСУ не ожидали наступления ВС РФ в населенный пункт Федоровка

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов

Российские войска освободили село Федоровка в Донецкой Народной Республике. Противник не ожидал наступления. Боевики думали, что наши подразделения направляются в другой населенный пункт. Тем временем российские бойцы преодолели реку, заняли вражеские наблюдательные посты и взяли нескольких боевиков в плен.

«Пленные говорят, что у них все хорошо, все отлично, вода, еда есть, все, продвигаемся дальше. Аккуратно вышли на огневую позицию минометов. Так огневого воздействия, контакта от противника не было, потому что противник был из 141-й бригады — из пленных, мобилизованных, ТЦК-шных, у всех были приписные листки. Буквально по пару месяцев парни попали», — рассказал командир отделения, позывной «Хаски».

Штурмовики зачистили все дома. Противник еще пытался издалека контратаковать дронами и артиллерией, но безуспешно. Наши войска уже продвигаются дальше — на Комар. Всего за неделю бойцы освободили семь населенных пунктов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Григоренко заявил о доступе более 90% населения России к связи 4G
21:45
Трамп тайно давит на сенат для смягчения санкций против России
21:30
Снова мимо: вторая попытка японского прилунения провалилась
21:15
Грузовик наехал на девять автомобилей в Санкт-Петербурге
21:00
«Буквально каждую ночь»: когда закончатся атаки боевиков ВСУ на ЗАЭС
20:45
Российские войска освободили Федоровку в ДНР

Сейчас читают

Пелагея исполнила песню «Позови меня тихо по имени» в рамках трибьюта «Любэ»
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев* включен в реестр иноагентов
Крах бизнес-империи и страшный компромат: чем обернется конфликт Маска и Трампа
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025