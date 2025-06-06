Снова мимо: вторая попытка японского прилунения провалилась

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Японский корабль снова не смог сесть на Луну

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Связь с лунным модулем Ispace была потеряна за полторы минуты до посадки.

Вторая попытка японской компании покорить Луну провалилась. Ispace планировала оставить на спутнике коммерческий модуль не американского производства. Но буквально за полторы минуты до посадки связь с ним оборвалась.

В компании заявили, что корабль, вероятно, разбился, как и его предшественник. Два года назад в Ispace ошиблись с расчетами высоты.

Главная цель миссии — доставить на спутник зонд для исследований дальнего космоса и аппаратуру для экспериментов. В компании надеются просчитать и создать основу для построения на Луне настоящих городов.

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