«Ищем новое жилье»: Анна Хилькевич заявила о продаже своего особняка

У актрисы есть три дочери от бизнесмена Артура Волкова.

Актриса Анна Хилькевич с семьей решила переехать в новый дом. Основной причиной смены жилплощади артистка называет то, что он стал мал для их многодетной семьи. Об этом слова звезды «Универа» передает медиа «Звездач» в своем Telegram-канале.

«Мы просто решили взять новую высоту и переехать в другой дом. Нам уже мало места. Сейчас находимся на той стадии, когда мы ищем новое жилье всей семьей. Мы снова ворвемся в стадию ремонта. Очень жалко сил мужа, вложений и так далее, но…» — поделилась Хилькевич.

По словам актрисы, коттедж уже выставлен на продажу, ведь их семья «не настолько богатая» для содержания двух домов. Хилькевич добавила, что новая недвижимость утроит ее, если будет площадью хотя бы в 30 соток.

Особняк в Подмосковье супруги купили в 2023 году. На тот момент он был недостроен, и пара вложила немало денег и сил в него. Источник Super.ru рассказал, что дополнительные услуги по дизайну и ремонту должны были обойтись Хилькевич в 60 миллионов рублей. Дом насчитывает 20 соток, два этажа и 324 квадратных метра.

Анна Хилькевич состоит во втором браке с бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. У пары есть три дочери: Арианна восьми лет, Анна-Мария шести лет и Оливия, которая родилась в сентябре прошлого года.

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