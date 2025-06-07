Танкисты оттачивают навыки боя. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Опубликовано видео, как танкисты оттачивают навыки боя на полигоне

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Бойцы тренируются стрелять с закрытых огневых позиций и прямой наводкой.

Танкисты из группировки войск «Центр» улучшают свои боевые навыки на полигоне, который находится в тыловой зоне специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

На предоставленном Минобороны РФ видео навыки оттачивают экипажи танков Т-90М «Прорыв». Бойцы учатся использовать штатное вооружение боевых машин в различных условиях. Они тренируются стрелять с закрытых огневых позиций и прямой наводкой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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