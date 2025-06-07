Опасные игры: как мошенники лишают денег родителей через детей

Злоумышленники могут действовать с помощью внутриигровых покупок.

Злоумышленники могут использовать различные методы, чтобы получить доступ к банковским счетам россиян, в том числе через их детей. Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал РИА Новости о том, как мошенники могут манипулировать несовершеннолетними.

Дети проводят много времени за компьютерными играми, используя для этого смартфоны, планшеты и ноутбуки. Однако гаджеты могут стать ловушкой для детей. Через вредоносные программы злоумышленники могут получить доступ к личным данным, включая информацию о банковских картах детей или родителей, которые привязаны к игровым аккаунтам.

Мошенники могут действовать с помощью внутриигровых покупок, перенаправляя средства на анонимные счета или создавая ситуации, в которых ребенок вынужден «проигрывать» деньги.

Еще одна опасность для детей в интернете — мошенничество в мессенджерах. Преступники могут использовать специальные скрипты для имитации голосовых сообщений от «служб безопасности» или «друзей», чтобы заставить детей переводить средства или раскрывать доступ к родительским профилям на «Госуслугах» или в банковских приложениях.

Мошенники также могут заставлять детей передавать наличные из дома, угрожая проблемами с полицией.

Подростки часто скрывают от родителей мелкие тайны, и это считается нормальным. Однако мошенники могут искусственно усиливать страх разоблачения, говоря: «Если ты расскажешь взрослым, тебя накажут». Ребенок же, опасаясь осуждения, не делится с родителями информацией о подобных звонках.

Юрист подчеркнул, что родители должны создать среду, в которой дети могут без страха рассказывать о подозрительных звонках или требованиях в играх. Важно объяснить детям, что преступники манипулируют страхами, и любую угрозу нужно обсуждать сразу.

Кроме того, родителям стоит использовать и технические меры безопасности, такие как антивирусные программы, двухфакторная аутентификация и ограничение платежей в играх.