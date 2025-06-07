«Привет, спишь?» — как Загитова помирилась с Медведевой

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Первый шаг к примирению с Медведевой сделала Загитова

«Привет, спишь?» — как Загитова помирилась с Медведевой

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фигуристки смогли зарыть топор войны после многолетнего конфликта.

Разлад в отношениях между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой разгорелся в 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане и стал одним из самых обсуждаемых. Тогда Алина выиграла золото в одиночном катании, отбросив подругу на второе место. После этого спортсменки не общались. Но прошли годы и, кажется, эмоции поутихли.

Совсем недавно СМИ облетели заголовки — «Загитова и Медведева помирились». Обе спортсменки дали интервью, в которых рассказали о своих отношениях. Они признались, что раньше были близкими подругами, но затем их пути разошлись. Ни у кого из них не было сожалений по этому поводу, ведь они прекрасно жили и без друг друга. Однако теперь они решили восстановить отношения.

Первый шаг сделала Алина. Так, в июне в Петербурге ожидается показ ее шоу «Ассоль» — проекта, который не получил финансирования. Чтобы привлечь к нему внимание, Загитова решила позвать свою бывшую подругу.

«Эта идея пришла ко мне. Я решила, что так больше не может продолжаться. Между нами был длительный негласный конфликт. Я, как человек с эмпатией, все прекрасно понимала. И я написала Жене: „Привет, спишь?“ Причем написала днем, чтобы разрядить обстановку. Женя очень позитивно отреагировала — мы договорились встретиться и все обсудить», — рассказала Алина о деталях примирения.

Медведева же была удивлена, когда увидела сообщение от бывшей подруги. Ей показалось, что это обман, ведь их общение было таким нереальным.

«Мы встретились и поговорили. Это была неофициальная встреча. Мы рассказали о своих проектах и договорились о сотрудничестве», — призналась Евгения.

Спортсменки рады, что снова есть в жизни друг друга, и уже строят планы на совместные проекты.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
5:42
«Привет, спишь?» — как Загитова помирилась с Медведевой
5:13
«Я не могу это себе позволить». Чем опасна мода на скромный образ жизни
4:47
Администрация Трампа взялась за Такера Карлсона: что хотят от журналиста
4:19
Силовики провели рейд в московском клубе «Три обезьяны»
3:53
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

Сейчас читают

Силовики провели рейд в московском клубе «Три обезьяны»
С бинтами и синяками на лице: Прохор Шаляпин вышел на связь из больницы
Родила дома, завернула в пакет и выбросила из окна: задержана 15-летняя мать найденного младенца
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025