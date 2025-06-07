Фигуристки смогли зарыть топор войны после многолетнего конфликта.

Разлад в отношениях между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой разгорелся в 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане и стал одним из самых обсуждаемых. Тогда Алина выиграла золото в одиночном катании, отбросив подругу на второе место. После этого спортсменки не общались. Но прошли годы и, кажется, эмоции поутихли.

Совсем недавно СМИ облетели заголовки — «Загитова и Медведева помирились». Обе спортсменки дали интервью, в которых рассказали о своих отношениях. Они признались, что раньше были близкими подругами, но затем их пути разошлись. Ни у кого из них не было сожалений по этому поводу, ведь они прекрасно жили и без друг друга. Однако теперь они решили восстановить отношения.

Первый шаг сделала Алина. Так, в июне в Петербурге ожидается показ ее шоу «Ассоль» — проекта, который не получил финансирования. Чтобы привлечь к нему внимание, Загитова решила позвать свою бывшую подругу.

«Эта идея пришла ко мне. Я решила, что так больше не может продолжаться. Между нами был длительный негласный конфликт. Я, как человек с эмпатией, все прекрасно понимала. И я написала Жене: „Привет, спишь?“ Причем написала днем, чтобы разрядить обстановку. Женя очень позитивно отреагировала — мы договорились встретиться и все обсудить», — рассказала Алина о деталях примирения.

Медведева же была удивлена, когда увидела сообщение от бывшей подруги. Ей показалось, что это обман, ведь их общение было таким нереальным.

«Мы встретились и поговорили. Это была неофициальная встреча. Мы рассказали о своих проектах и договорились о сотрудничестве», — призналась Евгения.

Спортсменки рады, что снова есть в жизни друг друга, и уже строят планы на совместные проекты.