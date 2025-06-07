«Он совершил ошибку»: отец Илона Маска о конфликте сына с Дональдом Трампом

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 24 0

Отец Илона Маск: в конфликте с Трампом победит президент США

Фото, видео: 5-tv.ru

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Эррол Маск предположил, кто победит в этой «войне».

Конфликт предпринимателя Илона Маска и президента США Дональда Трампа возник из-за тяжелой нагрузки и стресса, с которыми те столкнулись в последнее время. Об этом отец предпринимателя бизнесмен Эррол Маск заявил 5-tv.ru.

«Они в течение пяти месяцев находились в состоянии сильного стресса. Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами… Они очень устали и напряжены…» — отметил собеседник.

В вопросе, кто победит в этом конфликте, Эррол Маск не строит иллюзий.

«Трамп… Он — президент, он — избранный президент США. Илон совершил ошибку, но… Он устал, у него был стресс. Пять месяцев непрерывного стресса. И вот, в конце концов, остались только он и Трамп. А потом они все еще не знают, что делать, и потому „воюют“ друг с другом, понимаете, пока не смогут прийти к нормальным условиям… Первые пять месяцев работы были ужасным стрессом», — еще раз подчеркнул бизнесмен.

Маск-старший уверен, что конфликт его сына с президентом США не серьезен и закончится «уже завтра».

79-летний предприниматель прилетел в Москву по приглашению. Он намерен посетить «Форум будущего», который состоится в столице 9 и 10 июня. На мероприятии Эррол Маск заявлен в качестве спикера

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