Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами

С 1 сентября 2025 года управляющие компании, ТСЖ и жилищно-строительные кооперативы будут обязаны отчитываться перед жильцами. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин — он опубликован на портале размещения правовых актов.

В соответствии с новыми поправками в ЖК и закон «О госрегистрации недвижимости», отчет необходимо предоставлять ежегодно — этот документ будут публиковать в госинформсистеме ЖКХ, а также на порталах региональных аналогов.

Еще одно немаловажное нововведение, которое ждет сферу жилья: для управляющих ТСЖ введут экзамен на профпригодность. Данная процедура будет бесплатной, а полученный аттестат будет действительным на срок пять лет.

Предполагается, что сдавшие экзамен управляющие ТСЖ станут лучше разбираться в работе аварийно-диспетчерской службы, более глубоко ознакомятся с обязательным комплексом уборочных работ и с тем, допустимо ли установление льготных цен и тарифов. Перечень проверки будет состоять из 200 вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минстрой поддержал инициативу отправить председателей ТСЖ сдавать экзамены.