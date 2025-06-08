«Сожгли Киркорова дважды»: братья Сафроновы рассказали о своем трюке с артистом

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 40 0

Братья Сафроновы ставили фокус с горящим Филиппом Киркоровым

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Исполнитель быстро понял свою роль и безукоризненно ее исполнил.

Иллюзионисты братья Сафроновы — Сергей, Андрей и Илья поделились тем, как проводили шоу с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

По словам артистов к выступлению они готовились в течение нескольких дней, предварительно арендовав павильон. Перфоманс с участием артиста должен был стать эффектным, поэтому Сафроновы обдумывали лучший подход. Когда же они рассказали идею Киркорову, тот, по их словам, осуществил трюк с первого дубля.

«Мы даже не успели среагировать на молниеносное и талантливейшее исполнение Филиппа. Вероятно, он так боялся огня, что исчез моментально. Просто за секунды. Ни одному иллюзионисту никогда бы не удалась такая скорость исполнения, как Филиппу Бедросовичу», — с улыбкой отметил старший из братьев Сергей.

Из-за быстрой реакции Киркорова фокусникам пришлось сделать еще один дубль, поскольку за первый они просто не успели качественно все заснять.

«Мы подошли к Филиппу и говорим: „Надо сделать дубль“. На что он ответил: „Да с удовольствием“. И мы сожгли его дважды», — заключил он.

Без участия фокусников певцу повезло меньше. Так, 25 апреля Киркоров стал жертвой пиротехники во время концерта в петербургском БКЗ «Октябрьский». Перфоманс исполнителя подразумевал элемент огня, из-за которого в результате у Филиппа воспламенился рукав куртки. Артист получил ожоги, а спустя месяц, 23 мая, его госпитализировал в больницу по причине осложнений.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Киркоров впервые появился на публике после получения ожога.

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