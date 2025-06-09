Цены на 92-й бензин резко подросли

Автомобили из Китая стали причиной роста стоимости АИ-92

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Эксперты рассказали, почему дизель, напротив, дешевеет.

В России дорожает 92-й бензин. Его биржевая стоимость выросла почти на 5%. Эксперты рассказали «Известиям», что на цену повлияли несколько факторов. Прежде всего, сокращение производства топлива этого типа. Но есть и другой, менее очевидный. Это растущее количество китайских машин.

Дело в том, что почти все авто из Поднебесной можно заправлять 92-м бензином, что только увеличивает дефицит. А значит, и тянет вверх его стоимость.

На этом фоне дизельное топливо, наоборот, подешевело. Эксперты связывают тенденцию с падением спроса на коммерческие перевозки. Ведь именно грузовики, преимущественно, заправляют дизелем.

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