Цены на 92-й бензин резко подросли

Эксперты рассказали, почему дизель, напротив, дешевеет.

В России дорожает 92-й бензин. Его биржевая стоимость выросла почти на 5%. Эксперты рассказали «Известиям», что на цену повлияли несколько факторов. Прежде всего, сокращение производства топлива этого типа. Но есть и другой, менее очевидный. Это растущее количество китайских машин.

Дело в том, что почти все авто из Поднебесной можно заправлять 92-м бензином, что только увеличивает дефицит. А значит, и тянет вверх его стоимость.

На этом фоне дизельное топливо, наоборот, подешевело. Эксперты связывают тенденцию с падением спроса на коммерческие перевозки. Ведь именно грузовики, преимущественно, заправляют дизелем.