«Гремучая смесь»: чем опасна окрошка на пиве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Диетолог Поляков: окрошка на пиве может спровоцировать обострение панкреатита

Пиво в качестве заправки для окрошки может спровоцировать обострение панкреатита

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Эксперт назвал более полезные альтернативы.

Пиво в качестве заправки для окрошки может спровоцировать обострение панкреатита. Об этом изданию aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, алкогольные напитки как основа для окрошки могут нанести серьезный вред организму, особенно он не рекомендует заправлять этот летний суп магазинным пивом.

«Магазинное пиво значительно отличается по качеству от натурального свежесваренного. В сочетании с ингредиентами окрошки, например, майонезом и колбасой, алкогольный напиток создает „гремучую смесь“, которая нагружает поджелудочную железу и может вызвать обострение хронического панкреатита», — предупредил диетолог.

Также алкогольная окрошка вредит микрофлоре кишечника. В качестве альтернативы эксперт предлагает свекольник, литовский холодный борщ или гаспачо.

Поляков уточняет, что с летней жаждой поможет справиться холодная минеральная вода, если пить ее маленькими глотками. В это время важно соблюдать питьевой режим: 200-300 миллилитров минеральной воды и полтора-два литра чистой в сутки. А в пищу нужно употреблять постное мясо, рыбу, овощи, зелень, фрукты и ягоды. То есть сделать акцент на белках, жирах, углеводах и минералах, но постараться отказаться от быстрых углеводов.

Если соблюдать эти правила, то получится сохранить здоровье, уверен эндокринолог.

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