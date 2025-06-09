В Ленобласти полуторогодовая девочка выпала с 4 этажа и выжила

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 25 0

Вчера вечером в поселке Тельмана ребенок облокотился на москитную сетку. Где были родители?

Полуторогодовая девочка выпала с 4 этажа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ребенок полуторагодовалого возраста выпал из окна четвертого этажа по неосторожности. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в Ленинградской области Тосненского района в поселке Тельмана. Малышка проживала с безработной матерью и ее сожителем в 3-х комнатной квартире. Известно, что семья находится на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области.

В момент происшествия девочка была вместе с мамой на кухне. Родительница, по информации источника, занималась готовкой. Поэтому и не уследила за чадом — та облокотилась на москитную сетку на окне и свалилась вниз.

Мать побежала за ребенком, подняла обратно в квартиру, после чего вызвала скорую медицинскую помощь. Девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии и была помещена в реанимацию. Врачи выявили у нее травму головного мозга, а также кататравму.

Пока судьба малышки в руках медиков, судьбу ее матери будут решать представители закона.

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