Украинских шпионов задержали в ЛНР

Двух агентов, передававших данные СБУ, раскрыли в Луганской Народной Республике

Фото, видео: © РИА Новости/ ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Задержанные агенты рассказали о вербовке и передаче данных.

Украинских агентов, которые собирали для боевиков данные о российских военных, задержали в Луганской Народной Республике.

Житель Сватовского района передавал СБУ сведения о местах дислокации наших подразделений. По этим координатам националисты наносили удары. Задержанный подробно рассказал о своей вербовке. Украинские спецслужбы вышли на него через знакомого, проживающего на подконтрольной Киеву территории. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Еще одного агента раскрыли в прифронтовом Старобельском районе. На допросе он рассказал, что его заставили делиться секретной информацией с неонацистами.

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