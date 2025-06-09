Отец Илона Маска сравнил столицу России с итальянским Римом

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 15 0

Он отметил, что ранее не верил подобным высказываниям, пока не увидел все своими глазами.

Отец Илона Маска сравнил столицу России с итальянским Римом

Фото: Немышев Вячеслав/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отец американского предпринимателя Илона Маска бизнесмен Эррол Маск в беседе с Life.ru заявил, что Москва «в точности как Рим».

Он прибыл в Москву для участия в «Форуме Будущего 2050», который проходит в Москве 9 и 10 июня.

Впервые оказавшись в Москве, Эррол не скрывал эмоций: по его признанию, масштаб и архитектурная красота города произвели на него сильное впечатление. Он сравнил столицу России с Римом, подчеркнув, что ранее слышал о сходстве двух городов, но относился к этому скептически — пока не убедился лично.

Маск-старший также отметил, что его соотечественникам, американцам, стоит пересмотреть отношение к России и избавиться от укоренившихся стереотипов. По его словам, реальная Россия — далеко не та, какой ее привыкли представлять за океаном.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эррол Маск рассказал, как вырастить гения.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.15
-0.02 90.37
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
Отец Илона Маска сравнил столицу России с итальянским Римом
21:10
Умер Билл Аткинсон — один из создателей Apple Macintosh
20:55
После шторма: какая погода ждет Москву на неделе
20:38
Секрет прост: отец Илона Маска рассказал, как вырастить гения
20:25
Одна из немногих уступок: Карл III не будет принимать парад верхом из-за болезни
20:10
Стала известна причина смерти актрисы Наталии Потаповой

Сейчас читают

Очень дорогие и уязвимые: американский генералитет опасается китайской «Паутины»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Последние секунды жизни ветерана-бандеровца. Пенсионер скончался во время речи, посвященной украинскому национализму

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025