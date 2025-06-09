Отец Илона Маска сравнил столицу России с итальянским Римом

Отец американского предпринимателя Илона Маска бизнесмен Эррол Маск в беседе с Life.ru заявил, что Москва «в точности как Рим».

Он прибыл в Москву для участия в «Форуме Будущего 2050», который проходит в Москве 9 и 10 июня.

Впервые оказавшись в Москве, Эррол не скрывал эмоций: по его признанию, масштаб и архитектурная красота города произвели на него сильное впечатление. Он сравнил столицу России с Римом, подчеркнув, что ранее слышал о сходстве двух городов, но относился к этому скептически — пока не убедился лично.

Маск-старший также отметил, что его соотечественникам, американцам, стоит пересмотреть отношение к России и избавиться от укоренившихся стереотипов. По его словам, реальная Россия — далеко не та, какой ее привыкли представлять за океаном.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эррол Маск рассказал, как вырастить гения.