Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Деятель искусств написала более ста публикаций.

Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Крыжановская

Фото: Официальный сайт Государственного Эрмитажа/hermitagemuseum.org

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В Санкт-Петербурге ушла из жизни одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская. Ей было 95 лет. Об этом стало известно из сообщения официального сайта культурного учреждения.

В публикации отмечено, что долгие годы Марта занималась научной деятельностью и передавала накопленный опыт в области хранения и исследований молодому поколению работников.

«Марта Яновна не мыслила свою жизнь без Эрмитажа», — пояснили в материале.

Представители музея выразили соболезнования родным и близким Крыжановской.

Родилась Марта Яновна в 1930 году. Во время Великой Отечественной войны проживала в блокадном Ленинграде. В дальнейшем она отучилась в Академии художеств. В 1960 году начала работать в отделе западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ).

В Эрмитаже Крыжановская разбиралась в произведениях эпохи средних веков. Под ее руководством разработали постоянную выставку по европейскому прикладному искусству XI–XV веков. К тому же Марта Яновна написала более ста публикаций, среди которых основополагающие монографии, каталоги, статьи с обзором длительных исследований.

В 2014 году Крыжановской объявили благодарность Министерства культуры Российской Федерации. А в 2015 году она стала Заслуженным работником культуры РФ.

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