Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Деятель искусств написала более ста публикаций.
Фото: Официальный сайт Государственного Эрмитажа/hermitagemuseum.org
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В Санкт-Петербурге ушла из жизни одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская. Ей было 95 лет. Об этом стало известно из сообщения официального сайта культурного учреждения.
В публикации отмечено, что долгие годы Марта занималась научной деятельностью и передавала накопленный опыт в области хранения и исследований молодому поколению работников.
«Марта Яновна не мыслила свою жизнь без Эрмитажа», — пояснили в материале.
Представители музея выразили соболезнования родным и близким Крыжановской.
Родилась Марта Яновна в 1930 году. Во время Великой Отечественной войны проживала в блокадном Ленинграде. В дальнейшем она отучилась в Академии художеств. В 1960 году начала работать в отделе западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ).
В Эрмитаже Крыжановская разбиралась в произведениях эпохи средних веков. Под ее руководством разработали постоянную выставку по европейскому прикладному искусству XI–XV веков. К тому же Марта Яновна написала более ста публикаций, среди которых основополагающие монографии, каталоги, статьи с обзором длительных исследований.
В 2014 году Крыжановской объявили благодарность Министерства культуры Российской Федерации. А в 2015 году она стала Заслуженным работником культуры РФ.
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