Мистика чисел: как дата рождения влияет на выбор профессии мечты

Код судьбы поможет раскрыть потенциал в деле всей жизни.
Фото: 5-tv.ru
Числа могут сказать больше о выборе нужной профессии, чем онлайн-тесты. Подробнее о взаимосвязи даты рождения и призвания в современном мире написали Life.ru по рекомендациям нумеролога Елены Гамаюн.
По системе интерпретации чисел день появления человека на свет может сказать об энергии старших арканов Таро, при этом раскрыв врожденные таланты и предназначение. К тому же в дело вступает простая арифметика, хотя многовековая мудрость немаловажна.
Один из способов выявить врожденные таланты — определение кода судьбы.
Вычисление мистического кода
Для расчета понадобится день рождения человека, для которого он проводится, и одно из следующих правил:
- При рождении с 1 по 22 числа месяца — код равен дате рождения. Например, если день рождения 10 июня, то код — 10, а если 14 июня, то 14. Легко.
- Если же человек родился с 23 по 31 число, то необходимо сложить два числа даты. К примеру, если появление на свет было 30 июня, то 30 = 3 + 0 = 3.
Число от 1 до 22 вычисляется так, поскольку столько старших арканов в классической колоде Таро. Каждый код — определенный архетип с присущими ему чертами и профессиональными умениями.
Творцы и вдохновители — от 1 до 6
В этой группе кодов объединены люди, вдохновляющие других и создающие новое. Энергия представителей направлена на созидание и работу с людьми. У тех, кто входит в направление, есть врожденная харизма. На окружающих они в состоянии повлиять при помощи творчества. Задают тренды, ведут за собой.
Маг — 1
Новаторы и лидеры, воплощающие идеи в жизнь. Их дорога — руководство, изобретательство, мастерство в любимом деле. Маги должны взаимодействовать с сознаниями и проектами. Рисков они не боятся, поэтому часто становятся первопроходцами в своих областях.
Жрица — 2
Обладают развитой интуицией. Подойдет этому типу направленность в дипломатии, психологии, исследовательской деятельности. У них развита наблюдательность. Хорошо видят скрытые мотивы. Глубоко понимают природу человека.
Императрица — 3
Создатели красоты и отличные предприниматели. Могут стать руководителями бизнеса, стилистами, семейными психологами. Они создают гармонию для себя и раскрывают потенциал других.
Император — 4
Администраторы и управленцы занимают серьезные посты в политике, военной службе. Выстраивают грамотные системы, контролируют процессы, берут ответственность. Им подходит дисциплина.
Жрец — 5
Наставники, поэтому присмотреться нужно к образованию, юриспруденции, публичным выступлениям. Носители традиций, моральных ценностей. Передают жизненный опыт, вдохновляют на развитие. Влиятельные чиновники, хорошие спикеры.
Влюбленные — 6
Ценят искусство и красоту. Находят себя в творческих направлениях — актерство, визаж. Создают прекрасное, помогают людям с гармонией в личной жизни.
Воины и мудрецы — коды от 7 до 12
В следующую группу входят активные деятели и глубокие мыслители. Они быстро меняют мир через мудрость и терпение. У них развиты сила воли и философское мышление, а также быстрый глубокий анализ. Выбирают профессии с риском и служением обществу.
Колесница — 7
Любят движение. Руководство, спорт, военная служба, путешествия для них. Прирожденные бизнесмены и тренеры. Соревнование у них в крови.
Справедливость — 8
Борются за порядок и истину. Найдут себя в юриспруденции, бухгалтерии, госслужбе. Мир предстает для них в черно-белых тонах. Политики и кармические консультанты.
Отшельник — 9
Им подходит философия, наука, писательство, поскольку глубина превыше всего. Часто являются наставниками. Призвание этого типа — даровать мудрость миру.
Колесо Фортуны — 10
Везунчики, которым по плечу бизнес, консультирование, маркетинг. Они всегда оказываются там, где нужно. Чувствуют тенденции интуитивно. Успешны в психологии.
Сила — 11
Целители, которые хорошо покажут себя в медицине, спорте, коучинге, массаже. Внутренне сильны и помогают другим. МЧС, армия, врачебная практика — нужные им варианты.
Повешенный — 12
Для них хорошая среда — волонтерство, искусство, духовные практики, благотворительность. Жертвуют собой ради других, видят смысл в помощи. Психология и другие подобные профессии — призвание.
Трансформаторы и творцы — коды от 13 до 18
В предпоследней группе те, кто готов к трансформации действительности через творчество и исцеление. Часто находятся в эпицентре событий. Обладают чувствительностью к переменам, помогать другим в сложных жизненных ситуациях. Проводники между старым и новым мирами.
Смерть — 13
Название не несет негатива. Для этого типа людей подойдут кризис-менеджмент, хирургия, реанимация. Могут работать в экстремальных условиях.
Умеренность — 14
Гармонизаторы найдут себя в дипломатии, медиации, преподавании, творчестве, медицине. Баланс видят в противоположностях. Консультанты и посредники.
Дьявол — 15
Для этих людей стихией станут бизнес, шоу-бизнес, финансы, блогинг. Внутренний магнетизм привлекает внимание. Часто это влиятельные персоны в медиа и успешные предприниматели.
Башня — 16
Разрушители старого могут открыть себя в строительстве, архитектуре, реформаторской деятельности. Они любят строить новое. Кризисные ситуации — область их развития.
Звезда — 17
Мечтателям и вдохновителям подойдет актерство, поэзия. Это проводники высших идей. Художественные профессии — хороший выбор.
Луна — 18
Для них психология, эзотерика, режиссура, медиумизм вполне станут любимым делом. Работают с тонкими материями, скрытыми мотивами.
Лидеры и универсалы — коды от 19 до 22
Последняя группа включает в себя многогранных лидеров, которые могут проявить себя в самых разных областях. У этих людей широкий кругозор. Они способны видеть общую картину мира.
Солнце — 19
Вдохновители должны попробовать себя в лидерстве, педагогике, актерстве, коучинге. Они полны позитивной энергии, зажигают других энтузиазмом. Публичные профессии им подходят.
Суд — 20
Название говорит само за себя. Хороши для них судебная система, целительство, менторство, реформаторство и медицина. Умеют видеть суть, принимать верные решения.
Мир — 21
Для этих людей подходят переводческая деятельность, экспертиза, медиация. Они связывают разные культуры, языки и миры. Международная деятельность будет лучшим выбором для них.
Шут — 22
Нестандартные личности хороши в актерстве, юморе, креативных профессиях. Они смотрят на мир под по-особенному. Детская непосредственность сильна в них.
Как применить свой код
«Каждому коду соответствует свое послание, свои задачи и профессии, в которых можно достичь успеха и гармонии», — пояснила Елена Гамаюн.
Знание числа помогает раскрыть потенциал, но не требует увольняться с работы. Поискать подходящие направления можно и внутри своей профессии. Нумерология — лишь возможность самопознания.
Ранее 5-tv.ru писал, что 2025 год сулит по нумерологии.
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