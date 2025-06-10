Губернатор Калифорнии подал в суд на Трампа и главу Пентагона

Губернатор Калифорнии подал в суд на Дональда Трампа, Пентагон и его главу. Власти штата требуют отозвать Национальную гвардию из Лос-Анджелеса, которую американский президент привлек для подавления протестов, продолжающихся уже четвертый день. Гэвин Ньюсом заявил, что ее ввод незаконен и нарушает конституцию. Тем временем, столкновения в городе вспыхнули с новой силой. Из эпицентра событий — корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

На четвертые сутки протесты достигли новой точки кипения. Малыми группами протестующие все больше растекаются по центру Большого Лос-Анджелеса. И эта их новая тактика как будто взята из методичек по ведению боевых действий в условиях города — оттянуть внимание полицейских, чтобы, собравшись в кулак, атаковать.

Толпа что-то бросила в полицейских, и они применили слезоточивый газ. Несколько минут перестрелок, и затем толпа вновь рассасывается для еще одного удара. Типичная тактика для технологии «цветных революций», которую изобрели как раз в США.

Полицейские готовы к напряженному противостоянию, если толпа опять поведет себя агрессивно. Каждый третий протестующий — в специальной маске, которая позволяет дышать даже в густом дыму. То есть дымовые шашки против них практически бесполезны. И силовики сразу же переходят к другому оружию из своего арсенала — резиновым пулям.

Так жестко силовики действуют по прямому приказу Трампа. Он рассказал, что считает свое решение ввести в город нацгвардию достижением.

«Национальная гвардия проделала удивительную работу, и, кстати, полиция тоже работала очень усердно, но, вы знаете, полиции дают указания быть политкорректной. Я сказал: «Нет, нет, вы не должны быть политкорректными. Вы должны делать свою работу», — заявил президент США Дональд Трамп.

В атаку на Трампа пошли уже власти штата. Они подали против него судебный иск за превышение полномочий.

«Приказ Трампа ввести в город Национальную гвардию был незаконным, и мы требуем от суда признать его таковым и отменить! Я уверен в нашей победе! Заставить людей замолчать, — значит подавить нашу демократию», — подчеркнул генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

И кажется, уже никто не верит в стихийность протестов. Нужно понимать, что Калифорния, пожалуй, главный оплот демократов в США, а губернатора штата якобы собираются выдвигать на следующих выборах президента от партии. И вот уже Илон Маск, ненавидящий власти Калифорнии, окончательно зарыл топор войны с Трампом и подключил тяжелую артиллерию в качестве контрпропаганды — язвительные ролики, сгенерированные нейросетью.

Сам Трамп как будто в ответ местным властям пошел еще дальше и отправил на подавление протестов целый корпус морской пехоты. В небе над Лос-Анджелесом уже летают их вертолеты, а всего в городе будут размещены до 700 военных. Но несмотря на активность главы Белого дома, география протестов стремительно расширяется. Сегодня к ним присоединились жители Нью-Йорка. Они ворвались внутрь Трамп-тауэр в центре города и устроили сидячую забастовку, требуя прекратить депортацию мигрантов. Полиция уже задержала около 100 человек.