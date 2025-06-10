Более трех миллионов россиян привились от энцефалита
Больше всего от клещей пострадали в Свердловской, Кировской и Кемеровской областях.
Фото, видео: © РИА Новости/ Денис Абрамов; 5-tv.ru
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Более трех миллионов россиян сделали прививку от клещевого энцефалита, сообщил Роспотребнадзор.
В ведомстве рассказали о мерах профилактики заболеваний, которые передаются этими насекомыми. Специалисты обработали почти 200 тысяч гектаров зеленых зон. Особое внимание уделили летним оздоровительным учреждениям.
Что касается статистики по укусам клещей, то с жалобами в больницы обратились 266 тысяч человек. Больше всего пострадавших в Свердловской, Кировской и Кемеровской областях.
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