Более трех миллионов россиян привились от энцефалита

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Больше всего от клещей пострадали в Свердловской, Кировской и Кемеровской областях.

Фото, видео: © РИА Новости/ Денис Абрамов; 5-tv.ru

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Более трех миллионов россиян сделали прививку от клещевого энцефалита, сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали о мерах профилактики заболеваний, которые передаются этими насекомыми. Специалисты обработали почти 200 тысяч гектаров зеленых зон. Особое внимание уделили летним оздоровительным учреждениям.

Что касается статистики по укусам клещей, то с жалобами в больницы обратились 266 тысяч человек. Больше всего пострадавших в Свердловской, Кировской и Кемеровской областях.

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