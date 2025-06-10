Стрельба произошла в школе на юго-востоке Австрии, есть жертвы

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 36 0

Восемь человек погибли при стрельбе в австрийской школе

Стрельба произошла в школе на юго-востоке Австрии

Фото: www.globallookpress.com/Michael Gruber

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На месте работает спецназ.

Стрельба произошла в школе города Грац на юго-востоке Австрии. Об этом сообщил Kronen Zeitung.

«В Граце в данный момент проводится масштабная операция… В одной из школ произошел вооруженный инцидент», — уведомило издание.

На месте работает ряд подразделений Cobra спецназа. Правоохранительные органы начали оперативные действия около 10:00 утра. В учебном учреждении раздались звуки выстрелов. Один из свидетелей сообщил, что он насчитал около 20. В ответ на это была объявлена тревога.

Напуганные дети и преподаватели заперлись в ближайших классах, но успели себя обезопасить, к несчастью, не все. На данный момент известно о восьми погибших. По предварительным данным, число пострадавших двузначное. Под расстрел попали ученики двух классов.

Предполагаемый преступник, по информации местных СМИ, является также школьником. По данным из тех же источников, он мертв. Вероятным мотивом озвучена травля. Вероятнее всего, именно в кабинетах с пострадавшими были обидчики парня.

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