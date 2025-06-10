Самолет Ан-2 обнаружили в Якутии с повреждениями

Самолет АН-2 найден в Якутии. Зафиксированы повреждения. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала кадры упавшего самолета.

Сегодня утром «кукурузник» пропал с радаров в Республике Саха (Якутия). Сначала на АН-2 сработал радиомаяк, далее был отправлен поисково-спасательный вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». На борту самолета, по предварительным данным, находилось пять человек. Все, кто был на борту, — живы.