Рабочий завода вынес два килограмма золота в волосах

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Драгоценного металла не досчитались на 13 миллионов рублей.

Рабочий завода вынес два килограмма золота в волосах

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Итальянец на Швейцарском заводе воровал золото, пряча его в волосах. Об этом сообщает издание Repubblica.

Мужчина работал на производстве в провинции Комо, где имел доступ к драгоценному металлу. Небольшие самородки он прятал в своих дредах и выносил с завода. Металлоискатели на вора не срабатывали, а охранники не догадались проверить пышную прическу сотрудника.

За год он забрал около двух килограммов золота на сумму 15 тысяч евро, что равно 13,5 миллиона рублей.

Схема раскрылась, когда вор пытался продать в ломбарде один из самородков весом 250 граммов за 23 тысячи евро — или два миллиона рублей — однако запутался в показаниях.

На допросе в полиции мужчина рассказал, что на том заводе он не работает с января, но успел перед этим наворовать золота. За совершенное преступление ему грозит тюремное заключение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Британии число краж в магазинах достигло максимума за последние 20 лет. Относительно прошлого года количество подобных преступлений возросло на 20%.

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