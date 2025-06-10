Агент украинских спецслужб готовил теракт в Новороссийске

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Силовики предотвратили взрыв на объекте энергетики в Краснодарском крае

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Также установлено, что обвиняемый собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота.

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Новороссийске. Задержан 22-летний житель, который планировал заложить самодельную бомбу на одном из объектов энергетики.

Операцию силовики провели в момент, когда агент украинских спецслужб шел забирать взрывчатку. Схрон для него подготовили кураторы из Службы безопасности Украины, они же давали указания через интернет-мессенджер. Также установлено, что обвиняемый фотографировал военные объекты и собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

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